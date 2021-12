Fabrikksjefen på Nortura Forus gir seg - vil ikke lede avviklingen

I oktober ble det klart at Nortura vil samle skjæring av gris i Tønsberg. Det betyr at produksjonen ved Norturas anlegg i Forus i Stavanger og Steinkjer vil gradvis bli trappet ned, og 147 årsverk vil bli berørt og miste jobben ved dagens anlegg.

Olav Tandberg, fabrikksjef hos Nortura Forus, sier til E24 at han nå gir seg i stillingen.

– Nå går vi inn i en fase der anlegget gradvis skal avvikle. En annen enn meg bør gjøre den jobbe. Jeg vil heller utvikle enn avvikle, sier han til avisen.

Nationen har tidligere skrevet at et såkalt omstillingsteam skal arbeide for å finne nytt arbeid for de ansatte som blir berørt av nedskjæringen i Steinkjer og Stavanger. Hovedtillitsvalgt ved Nortura Steinkjer hadde da liten tro på at folk vil flytte sørover for å bli med videre.

Nortura har gitt uttrykk for at ansatte i Steinkjer og Stavanger vil bli prioritert når bemanningen skal økes i Tønsberg, og at de vil bistå de ansatte til å finne bolig i området.

Den nye delen av anlegget i Tønsberg skal stå ferdig etter sommeren 2023.

Tandberg går til jobben som daglig leder i Nærbø Rør og Elektro.

– Da jeg skjønte hvilken vei det gikk, var det naturlig å tenke at jeg ville gjøre noe annet, sier Tandberg.