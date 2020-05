Eskil Pedersen slutter i Nortura

Eskil Pedersen har de siste årene jobbet som assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura. Nå går han over i rollen som kommunikasjonsdirektør for Norden i Santander Consumer Bank.

– Jeg har hatt fem veldig fine år i Nortura, som har vært både spennende og krevende, men da jeg kom over denne stillingen synes jeg den virket veldig interessant. Gjennom ansettelsesprosessen har jeg fått bekreftet at Santander er en viktig aktør i mange folks liv i både Norge og Norden – og er et sted jeg har lyst til å jobbe, sier Pedersen til Medier24.

Pedersen har bekledd rollen i Nortura i fem år, og mener det nå var tid for å se etter nye utfordringer.

– Fem år er nok lenger enn jeg trodde jeg skulle bli da jeg først begynte, men tiden har gått fort og det har vært spennende, sier han til Medier24.