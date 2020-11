Perioden med Volden som sjef er preget av betydelig vekst og stadig større overføringer til det allmennyttige Kavlifondet, opplyser selskapet i en pressemelding.

Volden vil tre inn i styret i Kavlifondet, som er heleier av konsernet, fra våren 2021. Han planlegger å bruke tiden på rådgivnings- og styrearbeid etter at han går av.

– Jeg har hatt mange topplederjobber, men årene i Kavli har definitivt vært de mest meningsfylte. Dette er jo det eneste norske dagligvareselskapet hvor alt overskudd går til gode formål, og det har derfor vært en helt unik lederjobb, sier Volden.

Annonse

Volden meddelte styret allerede på forsommeren i år at han ønsket å fratre som konsernsjef i 2021, men vil avvente en endelig avgang til ny toppleder er på plass.

– Jeg har sittet lenge i denne rollen, og mener selv at konsernet er i en fase hvor det er riktig med et generasjonsskifte. Vi har alle forutsetninger for solid vekst i fremtiden, men det er viktig å få tilført både ny energi og nye tanker, sier han.

– Under Eriks ledelse har Kavlikonsernet ikke bare blitt betydelig større og mer lønnsomt, men også et selskap som har lyktes med å utvikle produkter som forbrukerne i alle Kavli-land setter pris på. Erik har gjort en flott jobb, og når han først har tatt dette valget, er det betryggende å vite at han etterlater seg et solid og fremtidsrettet selskap, sier styreleder Finn Jebsen.