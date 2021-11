– Vi har kommet langt på kort tid og intensiverer nå den kommersielle satsingen for å nå ambisiøse mål. Dette skal helt øverst på agendaen i Tine og viktigheten av å lykkes bedre i markedet kan ikke uttrykkes sterkt nok. Jeg er utrolig fornøyd med at Ann-Beth nå tar over stafettpinnen på dette og samtidig tilfører oss viktig erfaring og kunnskap som eiere og ansatte vil nyte godt av, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Ann-Beth Freuchen kommer fra en lederstilling i Orkla, og har tidligere også hatt lederjobber for merkevarer som Nidar, Lilleborg og Kims, skriver Tine i en pressemelding. Hun tiltrer i stillingen som leder for de kommersielle avdelingene og visekonsernsjef 1. februar.

– Dette er et svært spennende selskap som engasjerer og betyr noe. Tine har en rekke sterke merkevarer som betyr noe for folk flest hver eneste dag. Direkte og indirekte er Tine en hjørnestensbedrift for hele Norge – det inspirerer og motiverer meg veldig, sier Freuchen.

I tillegg til at Freuchen kommer inn, melder Tine også om flere endringer.

Terje Døsrønningen som i dag leder Tine partner fortsetter i den nye kommersielle avdelingen. Vegard Gillebo leder i dag salg og dagligvare i samvirket, og gir seg i selskapet i slutten av februar. Rick Lawrence får et dedikert ansvar for selskapets datterselskaper i og utenfor landegrensene.