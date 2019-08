En av verdens største lakseoppdrettere vurderer importstopp av soya fra Brasil

Det melder E24 onsdag kveld.

– Vi føler et ansvar for å si ifra at dette er uakseptabelt og må stoppe, sier selskapets bærekraftsdirektør Catarina Martins til E24.

Dette kommer etter kraftige branner og avskoging i Amazonas. Brasil er blant verdens største eksportører av soya, som brukes i dyrefôr, både til fisk og til husdyr slik som kyr og sau.

Nå vurderer Mowi, som er blant verdens største på lakseoppdrett å stoppe importen av soya fra Brasil.

– Situasjonen er uholdbar. Hvis den ikke bedrer seg, vurderer vi å droppe kjøpene fra Brasil, sier Martins, som nå vurderer å finne produsenter å kjøpe fra i Europa og Asia. Mowi produserte 350.000 tonn fiskefôr i 2018, der soya utgjorde 12 prosent, skriver E24.

Mowi er nå i dialog med Regnskogfondet. Sistnevnte mener dette er gode nyheter.

– Dette var virkelig en positiv overraskelse, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til E24.

– Mowi er også en kjempe internasjonalt, så dette er helt sikkert noe som bli lagt merke til nå. Det vil gi et tydelig signal i Brasil og uten tvil være med å dytte soyaindustrien i riktig retning, sier han videre til avisen.

Soya blir som nevnt også brukt til å produsere kraftfôr til husdyr innenfor landbruket. Det er foreløpig ikke kjent om noen av aktørene innen kraftfôrproduksjonen vil vurdere et lignende importstopp fra Brasil.