Ekte geitost fra Tine vant ærespris under internasjonal matkonkurranse

Ekte geitost blir produsert på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Tine fikk også to andre ærespriser, for sin Nyt lakrisyoghurt og for sin Rislunsj med pasjonsfrukt.

Det var under International Food Contest i Herning i Danmark som blir arrangert fra 13-15. november, at Tine kunne smykke seg med flere priser. I tillegg til æresprisene vant meierisamvirket fem gullmedaljer, 26 sølvmedaljer og 18 bronsemedaljer for sine produkter.

Det er i hovedsak meieriprodukter som deltar i konkurransen, og totalt var det om lag 1500 oster, smør og andre meieriprodukter som sto på deltakerlista.

– Dette bekrefter at Tine sine produkter hevder seg godt i konkurranse med meieriprodukter fra våre naboland, sier Elin Simonstad Valle i marked og innovasjon i Tine.