Ekstrem vekst i salget av norskprodusert drikke som følge av korona

Salget av øl i juni var 40 prosent høyere enn samme måned i fjor. Brus økte med 28 prosent og vann gikk opp med 47 prosent.

Tallene kommer fram i Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) salgsstatistikk for juni.

– Vi har visst at avgiftsnivået gjør at mange velger å legge handleturen over svenskegrensen. Disse tallene er likevel langt høyere enn vi fryktet, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i BROD i en pressemelding.

Blant annet økte salget av øl med over 10 millioner liter i år, sammenlignet med i fjor. Det ble solgt totalt 34,5 millioner liter i juni i år.

– Bittersøt glede

For brus økte salget med rundt 12 millioner liter, til 54,8 millioner liter i år, og flaskevann økte med snaue 5 millioner liter, til 14 millioner liter.

– Vi gleder oss selvfølgelig over godt salg, men det er en bittersøt glede. Dette er jo en sterk dokumentasjon på hvor høy grensehandelen med drikkevarer er til vanlig, og hvilket enorm potensial vi går glipp av. Norge taper verdiskaping og arbeidsplasser når avgiftene blir så høye at mange storhandler på Svinesund, sier Fuglum.

Han viser til at SSB over flere år har dokumentert stor vekst i grensehandelen. Etter at det ble innført karantene for reise til Sverige, har det vært flere nyheter om rekordsalg i den norske dagligvarehandelen og på Vinmonopolet, særlig i områdene som ligger en kjøretur fra svenskegrensen.

– Politikerne diskuterer nå hvordan vi skal få fart på økonomien i landet vårt igjen. Her skal de få et gratis tips som vil bidra til vekst både i industri og handel: Reduser avgiftsnivået på drikkevarer ned mot svensk nivå. Danmark har lært oss at avgiftskutt funker. Der halverte de handelslekkasjen mot Tyskland etter at de kuttet de danske avgiftene på typiske lokkevarer.

Økte i dagligvare – gikk ned hos utelivet

Tallene viser også at ølsalget i norske butikker i årets seks første måneder var 9 millioner liter høyere enn samme periode i fjor. For brus har det vært en økning på 19 millioner liter, og 3 millioner liter for vann.

Salgsøkningen var for alle de tre drikketypene i dagligvarehandelen, mens det for utelivet og på Vinmonopolet samlet var en nedgang i salget. Blant annet var det 42 prosent nedgang i salget av øl.

Dette ga også utslag på salget av øl fra fat og tank, som gikk ned, mens spesielt boksøl har hatt en oppgang.

Også for norskprodusert sider har det vært en oppgang så langt i år, med en økning på 1 million liter.