Ekspert tror leverandørene står bak mye av de økte matprisene

Prisveksten i Norge fortsetter, og i løpet av det siste året har prisene økt med 6,3 prosent. Blant annet skyldes dette matvareprisene, som har gått opp med 5,6 prosent det siste året.

Det er kjøtt og kornprodukter som har økt mest, med henholdsvis 9,4 og 5,2 prosent, viser tall fra SSB.

– Dramatiske prisøkninger

Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi ved handelshøyskolen BI i Bergen, sier til Nettavisen at økningen alene ikke kan skyldes endringer i jordbruksoppgjøret. Nettavisen skrev i forrige uke at en rekke varer hadde økt med mellom 20 og 30 prosent i pris.

– Det er dramatiske prisøkninger. Det er tall mellom 20 og 30 prosent, som er mye høyere enn økningene til bøndene som ligger inne i jordbruksoppgjøret, sier han til Nettavisen.

– Når jeg hører prisøkningen på Norvegia, lettmelk og smør er det en prisstigning som vanskelig kan skyldes bare jordbruksoppgjøret, sier han til Nettavisen.

Han tror at en god del av prisøkningen har kommet i leverandørleddet, som for eksempel hos Nortura, Tine og Orkla. Gaasland tror også at en del leverandører har benyttet anledningen til å øke prisene mer enn det som kan forklares av høyere priser på råvarer og energi.

Bonden får lite av økningen

Nationen skrev nylig at prisen for lettmelk hos Rema 1000 hadde økt fra 17,40 i mai til 18,70 i juli. Av oppgangen på 1,30 kroner, tilfaller bare 36 øre bonden. Bonden tjener tilsammen 5,91 kroner på denne melkekartongen.

For 700 gram Jarlsberg betalte vi 82,80 kroner i mai. I juni har den steget til 99 kroner. Av prisoppgangen på 16,20 kroner, tilfaller 2,52 kroner bonden. Resten går til andre i næringskjeden. Bonden tjener til sammen 41,37 kroner totalt for melka som er brukt til å produsere osten.

Gaasland påpeker til Nettavisen at dersom Nortura og Tine, som eies av bønder, får mer betalt for varene de leverer til kjedene, vil dette komme bøndene til gode.