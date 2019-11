Eikesdal vil satse på hasselnøtter igjen

I år er det ekstra mykje hasselnøtter i Eikesdalen, samstundes som skogen gror att.

– Vi har lyst at dei unge skal bli med å ta tak i hasselnøttskogen, men det krev ein god del arbeid. For skogen har ikkje blitt stelt med sidan andre verdskrigen, fortel prosjektleiar Marit Wadsten til NRK.

Fram til 1940 sanka og selde dei hasselnøtter som ei attåtnæring i Eikesdal. No vil dei lokale ta opp igjen tradisjonen.

I november fekk bygda 100.000 kroner i støtte frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å undersøkje om det er mogleg å ruste opp att hasselnøttskogen.

– Det er eit krevjande arbeid å rydde skogen slik vi kan leggje til rette for god vekst av hasselnøtter. Dei treng mykje lys, og no skuggar anna skog for hasselbusken, seier Wadsten.

Tradisjonen med å plukke hasselnøtter kan daterast så langt tilbake som på 1700-talet.

– Den første skriftlege kjelda på at dei plukka hasselnøtter i Eikesdalen går heilt tilbake 1740, seier lokalhistorikar Bjørn Austigard.