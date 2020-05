Dyrket storfekjøtt i romstasjon

Aleph Farms står bak den første dyrkingen av 3D-kjøtt i verdensrommet. Dyrking av kjøtt foregår ved at man tar celler fra kjøtt, i dette tilfellet storfekjøtt, og får cellene til å reprodusere seg i spesielle miljøer.

Produksjonen av kjøttet, som nylig kom tilbake til jorda, skjedde på den russiske delen av den internasjonale romstasjonen.

– Har ikke 15.000 liter vann tilgjengelig

Målet med produksjonen var å vise at denne typen kjøttproduksjon kan foregå med svært begrensede ressurser.

– I verdensrommet har vi ikke 10.000 eller 15.000 liter vann tilgjengelig for å produsere ett kilo storfekjøtt, sier Didier Toubia, en av stifterne og administrerende direktør i Aleph Farms til Euro News.

70 prosent av alt ferskvann på jorda går til produksjon av mat eller til husdyr. Forskerne i Aleph Farms håper å vise at denne typen av kjøttproduksjon kan spare jordas ressurser.

Karbon-nøytrale

FNs klimapanel mener produksjonen av dyr til kjøttproduksjonen må kuttes ned på for å kunne nå klimamålene.

Aleph Farms håper å kunne produsere uten utslipp av karbon innen 2025.

– Måten matsystemer over hele verden bruker verdens begrensede ressurser på, har en stor innflytelse på følgene for klimaendringer, matsikkerhet og samfunnsøkonomiske, sier Lee Recht, PhD, leder for bærekraft hos Aleph Farms til Euro News.

– I en tid der forekomsten av regional og global krise øker - afrikansk svinepest, branner i Australia, COVID-19 - er motstandsevne i matsystemet kjernen i Aleph Farms visjon og nøkkelen til å bygge en bedre fremtid for generasjoner som kommer, sier direktør Toubia.