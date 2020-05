DNT-hytte relanserer påska

– Vi er klare til å relansere påska 2020. Lange skiturer mot hvite vidder og topper er denne våren mulig helt fram mot juni. Pågangen er allerede stor fra vårski-entusiaster fra hele landet, sier turistverten på Sota Sæter i Skjåk, Ove Lilleengen, til Nationen.

Les også: Annerledespåske for Røde Kors og DNT

Vertskapet på den populære DNT-hytta, nesten tusen meter over havet, lar seg ikke stoppe på grunn av korona-pandemien. Silje og Ove Lilleengen gir full gass – og satser på å gi nordmenn den ultimate påskeopplevelsen i flere uker framover.

Har over 500 turisthytter

Den Norske Turistforening (DNT) eier mer enn 500 turisthytter over det meste av landet. DNT har 57 lokallag og er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Foreningen arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv – og for å bevare natur og kulturverdier.

DNT har 43 betjente hytter i Sør-Norge. Hyttene drives av et vertskap og tilbyr både overnatting, servering av måltider, ulike friluftsaktiviteter og fjellturer.

– Vårski-entusiaster i kø

– Det var helt herlig å kunne åpne Sota Sæter igjen torsdag 30. april. Samtidig er det en fryd å kunne tilby gjestene våre et helt unikt fjellandskap med rekordmye snø denne våren. Her er det fortsatt masse skiturmuligheter – både mot høye topper og tinder – og innover dalstrøk og vidder. For mange nordmenn er nok Breheimen fortsatt en uoppdaget perle, sier Lilleengen.

Vi er klare til å relansere påska 2020 med masse snø og skiturer. På Sota Sæter det allerede fullt – og en fantastisk påskestemning. Ove Lilleengen, vert på DNT-hytta Sota Sæter

Turistverten i Breheimen melder om fine forhold – med både nattefrost, sol og varmegrader på dagtid siden åpninga i overgangen fra april til mai.

Med absolutt alle DNT-hytter i fjellet stengt på grunn av korona-pandemien – brast påskedrømmen om lange skiturer i fjellområdene for tusenvis av nordmenn.

Åpnet på rekordtid

Nå er imidlertid Turistforeningen i ferd med gradvis å åpne en rekke av sine ubetjente hytter i ulike fjellområder. Av betjente DNT-hytter er det kun Sota Sæter i Skjåk og Haukeliseter ved Hardangervidda som åpner i denne omgangen.

Den tradisjonsrike DNT-hytta Sota Sæter i Breheimen i Skjåk fikk klarsignal for gjenåpning lørdag 25. april – halvannen uke etter årets koronastengte hyttepåske var over.

Vertskapet Silje og Ove Lilleengen kastet seg da rundt – og har med gode hjelpere på kort tid fått rigget den tradisjonsrike turistbedriften i Breheimen klar for relansering av påska 2020 – tilpasset gjeldende smittevernregler.

Mange nye smittevernstiltak

– Telefonen begynte å kime med en gang vi gikk ut med tilbudet om relansert påske – med blant annet toppturhelg i Breheimen. Første helga ble fulltegnet på kort tid, sier Lilleengen.

Koronapandemien betyr imidlertid at en rekke smittevernstiltak må settes i verk på DNT-hytta i Breheimen.

– Vi har 11 hus med 86 sengeplasser. I første omgang åpner vi for 20 gjester som fordeles på alle husene. Vi prøver oss nå fram – for å finne den best mulige måten for å sikre både gjester, ansatte og folkehelsen, sier Lilleengen.

Vertskapet på Sota er bofaste på setra i fjelldalen 829 meter over havet.

– Vi vil holde åpent en del langhelger fremover mot sommeren, der det vil være noen forholdsregler vi sammen må følge, for at dette tilbudet skal være mulig å opprettholde, sier Lilleengen.

Tinderangling i Breheimen

Alle som ønsker å besøke Sota Sæter må forhåndsbestille plass på hytta før de ankommer og det vil ikke være anledning til å benytte telt, soveposer, lakenposer eller eget sengetøy.

– Dusjtider må bestilles i resepsjonen ved ankomst. Det vil ikke bli anledning til å benytte sanitæranlegg utover bestilte dusjtider. Det vil heller ikke være anledning til å benytte tørkerom, sier Lilleengen.

For gjester som ønsker å benytte badstu, må dette bestilles i god tid. Denne vaskes og desinfiseres etter hver gang og får en karantene på 72 timer etter bruk.

– Tøffe tider for reiselivet

På de guidede turene blir deltakerne delt inn i grupper på fem personer per guide.

– På disse turene er det viktig med både godt utstyr og god fysikk. I tillegg til turglede har vi søkelys på gode matopplevelser. Skiturene er relativt krevende – og gir gjestene en fantastisk vårski-opplevelse, sier Lilleengen.

Han vedgår at det er svært tøffe tider for reiselivsnæringa i regionen – og at stenginga bare i påska ført til et tap på rundt 1,1 millioner for Sota Sæter. Vertskapet på Sota Sæter er overbevist om at turister for fullt finner veien til fjells igjen når pandemien roer seg.

– Godt å være i gang igjen

Lilleengen vedgår at spenninga er veldig stor foran årets sommersesong i hele næringa.

– Det er viktig å være positive og se framover. Vi ser fram til dagen folk igjen kan feriere fritt i Norge – inkludert alle tilbudene i fjellområdene våre. Det er godt å være i gang igjen – og kunne tilby, om enn noe forsinket, påskestemning også i 2020 – før vinter og vår går over i sommer, sier Lilleengen.

– I 2020 vil nok svært mange nordmenn satse på sommerferie i eget land – og vi håper mange av dem velger fjellturer, sier DNT-vertene på Sota – klare for å restarte påska 2020 i snørike Breheimen.

– Opplevelser på forsvarlig måte

– Dette vet vi at mange har lengtet etter, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, og viser til at etter mange uker på hjemmebane trenger folk å få lufta både hode og kropp.

– Vi i DNT har et stort ansvar for å bidra til det. Vi har innført en rekke tiltak slik at vi nå kan gi gode naturopplevelser på en forsvarlig måte, Klarp Solvang.

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på DNT-hyttene – og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke i år. Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær DNT

DNT-hyttene åpnes gradvis og et utvalg er allerede tilgjengelige for booking.

– Det gjelder først og fremst selv- og ubetjente hytter i nærheten av byer og tettsteder – og de betjente hyttene Haukeliseter og Sota Sæter. De fleste betjente hyttene åpner som vanlig i slutten av juni. Dette er ingen normalsituasjon – og det påvirker også hyttetilbudet i DNT, sier Klarp Solvang.

– Trygt for alle

Han understreker at i år er det ekstra viktig å planlegge ferien godt.

– Fram til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke i år. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. Det er ikke mulighet for drop-in eller dagsbesøk, sier Klarp Solvang.

DNT har nå utarbeider en instruks for smittevern på hyttene og en utfyllende smittevernplan. Det blir begrensninger i antallet som kan bo på hytta samtidig og vaskerutinene blir annerledes – både for dem som bor på hytta og hyttetilsyn og hyttevakter.

– Noen hytter vil ha frivillige hyttevakter boende på hytta. De vasker mellom besøkene, utover det gjestene vasker selv ved avreise. Tilsynet av hyttene uten fast vakt blir langt hyppigere enn normalt, sier Klarp Solvang.

– Viktig for hele DNT

– Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye vurdering internt i samråd med smittevern-myndighetene, sier Klarp Solvang.

Etter at regjeringen 12. mars beordret alle om å holde seg hjemme for å hindre koronasmitte, valgte DNT å fraråde all bruk av sine hytter fram til 1. mai. DNT har vært åpne om at dette har vært en tøff tid for både medlemsforeninger og hyttevertskap.

– Derfor betyr det mye at vi kan åpne opp tilbudet gradvis fremover. Dette trenger både vi og medlemmene våre. Samtidig ser vi fram til å vise nordmenn alle de fantastiske mulighetene som finnes som turist i eget land, sier Klarp Solvang.