DN: Thorleif Enger får ikke erstatning – varsler søksmål

Statens sivilrettsforvaltning har fattet vedtak i saken og avviser kravet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er selvfølgelig dypt uenige i vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning. Saken vil bli brakt inn for domstolene, sier Engers advokat Jan Erik Teigum, som anslår at søksmål vil tas ut relativt snart.

I avslaget Enger har fått, avvises kompensasjon av flere grunner. Hans argumenter om at han ville fortsatt i styrevervene han satt i hvis han ikke hadde blitt siktet, får ikke gjennomslag.

Forvaltningen mener det er usikkert om det var siktelsen mot ham personlig som var grunnen til at han sluttet i sine styreverv, eller om han måtte slutte fordi han hadde vært toppsjef i et selskap som senere innrømmet at korrupsjon hadde foregått mens han var toppsjef.

Bakgrunnen for Økokrims etterforskning av Yara var mistanker om at gjødselprodusenten hadde betalt bestikkelser i forbindelse med forhandlinger om en fabrikk i Libya.

Parallelt satte Yara-styret i gang en privat granskning. Granskerne konkluderte sommeren 2012 at det var betalt store summer i såkalte «uakseptable utbetalinger» fra Yaras datterselskap i Sveits til råvareleverandører i Øst-Europa.

Økokrim-etterforskningen endte med at Yara i 2014 erkjente tre tilfeller av grov korrupsjon og vedtok et forelegg på 295 millioner kroner – historiens største foretaksbot i Norge.

Fire tidligere Yara-sjefer sto tiltalt for bestikkelser i forbindelse med forhandlinger i India og Libya. Alle nektet straffskyld. Alle ble dømt i Oslo tingrett, men i Borgarting lagmannsrett ble Enger frikjent sammen med de tidligere konserndirektørene Tor Holba og Daniel Clauw.

