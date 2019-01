De siste dagene har turtøyprodusenten Stormberg skapt et voldsomt engasjement etter at de igjen ga tydelig uttrykk på sosiale medier hvilket standpunkt de har i ulvedebatten.

Stormberg er støttespiller til WWF. I forrige uke la de ut en meningsmåling på sin egen Facebook-side der man hadde valget mellom å stemme «nei til ulv» eller «la ulven leve».

I skrivende stund har 45.000 personer stemt. 56 prosent har stemt "la ulven leve, mot 44 prosent som har stemt "nei til ulv".

Stormberg anslår nå at over 200 har varslet boikott eller at de vil brenne Stormberg-produktene de eier.

Boikott gir rovdyrfaddere

For rundt ett år siden inngikk Stormberg en sponsoravtale med WWF. Avtalen skapte sterke reaksjoner. I forkant av avtalen hadde WWF gått til søksmål mot den norske stat for å stanse ulvejakten. Den gangen svarte Stormberg på kritikken med å doble støtten, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur), som først omtalte saken.

Stormberg annonserte tirsdag at selskapet tegner et rovdyrfadderskap for hver person som de registrerer at boikotter eller brenner Stormberg-klær.

«Vi vil også fremover være tydelige på at Stormberg står på naturens side. Vi har i dag telt opp 214 personer som har boikottet eller brent Stormbergklær den siste uken. Vi tegner derfor nå 214 rovdyrfadderskap hos WWF Verdens Naturfond, og oppfordrer samtidig flere fra næringslivet til å engasjere seg for bærekraft og for artsmangfold», skriver selskapet på sin Facebook-side tirsdag formiddag.

– Vi holder på å telle opp nå, men vi kommer nok opp i cirka 200 medlemskap. Det betyr 300.000 kroner til WWFs rovdyrfadderordning, sier kommunikasjonssjef Ida Kristine Moe til DN tirsdag.

– Vi syns det er viktig at næringslivet ikke lar seg skremme til å ikke stå opp for naturen og det vi mener er riktig, sier hun til avisa.

«Vi synes det er leit når vårt samfunnsengasjement fører til slike handlinger. Men selv om vårt engasjement for det biologiske mangfoldet gjør at noen velger oss bort, så vil vi fortsatt stå opp for naturen og det vi tror på», skriver Stormberg på Facebook.

«På naturens side»

Stormberg skriver videre at det store flertallet av dere kunder gitt støtteerklæringer for deres engasjement for naturmangfold, samt at de har fått flere nye følgere i sosiale medier og nye kunder den siste uken.

I en e-post til DN skriver daglig leder i Stormberg, Hege Nilsen Ekberg, at selskapet med denne støtten vil «signalisere at vi også fremover vil være tydelige på at Stormberg står på naturens side. Rovdyr er en viktig og naturlig del av artsmangfoldet.»