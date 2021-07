Disse seks produsentene kan vinne Matskattstipendet

Matskattstipendet, som Meny har delt ut siden 2015, har nå plukket ut de seks finalistene til å vinne årets stipend.

De seks finalistene er drikkeprodusenten Balholm, sjokoladeprodusenten Jentene på tunet, pølsemakeren Metervare, to ysterier; Stavanger Ysteri og Thorbjørnrud Ysteri og Galåvolden Gård som lager egg- og melkeprodukter.

- Å komme til finalen er en bragd. Jeg er imponert over det høye nivået på våre lokalmatprodusenter. De er rå på produktutvikling og står for den reelle produktinnovasjonen i norsk dagligvare. I tillegg bidrar de med kvalitet, matlidenskap og lokal ressursutnyttelse, sier Vegard Kjuus, Meny-sjef, i en pressemelding.

Fakta Om MENYs Matskattstipend Deles ut til produsenter som har et konkret lokalmat-prosjekt de ønsker å videreutvikle. Bærekraftig produksjon vil også bli vektlagt. En hovedvinner får i utgangspunktet et stipend på kr. 250 000. I tillegg kan juryen dele ut mindre beløp til andre finalister, totalt opp til kr. 250 000. I fjor fikk Ek Gårdskjøkken kr. 300 000 for å utvikle nye produkter av egg. Nøisom fikk kr. 200 000 til utvikling av nye alkoholfrie drikker, mens Askim frukt- og bærpresseri fikk kr. 100 000 for å fremme norske frukt og bær. Juryprosessen frem til de seks finalistene: MENY-Lauget og kategorisjefene i MENY stemmer frem kandidater. Disse blir i en uavhengig avstemming til 10 finalister som inviteres til å søke. Basert på søknadene stemmer en ny internjury frem de seks finalister som går til den eksterne juryen for finalekåring. Den eksterne juryen er sammensatt av fagfolk, matentusiaster og matpolitiske premissgivere, inkludert landbruks- og matminister Olaug Bollestad. I tillegg sitter fjorårets vinner i juryen og MENY-sjef Vegard Kjuus. Vinneren offentliggjøres i september, normalt i tilknytning til Matstreif. Hvordan vinnerne offentliggjøres i år er ikke avgjort ennå. Matstreif er avlyst.

I prispotten ligger 500 000 kroner, som fordeles på en hovedvinner og eventuelt en eller flere delvinnere. I fjor vant Ek Gårdskjøkken med søknad om å utvikle nye produkter av egg.

Hovedjuryen i Matskattstipendet består av eksterne fagfolk, matentusiaster, kokker og matpolitiske premissgivere, og ledes av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Vinnerne offentliggjøres til høsten, trolig i september.

Her kan du lese Menys beskrivelse av finalistene og hvilke prosjekter premiepengene kan gå til:

Balholm, en familiebedrift i Balestrand i Sogn, er en nyskaper innen produksjon av fruktdrikker. Drikkene er kjent for sin høye kvalitet, noe de har høstet mange internasjonale priser for. Produktene, som er fri for tilsetningsstoffer, representerer god ressursutnyttelse: de lages av lokale utsorterte epler.

Målet nå er å ta i bruk utsorterte plommer, og kanskje også moreller og kirsebær, for bedre ressursutnyttelse. I dag kastes ca. 15 prosent av plommeavlingene. Balholm ønsker å produsere hermetiske plommer på glass, som dessert. I tillegg vurderer Balholm å produsere syltetøy av utsorterte moreller og kirsebær.

Galåvolden Gård utenfor Røros i Trøndelag drives av niende og tiende generasjon. Gården driver med egg- og melkeproduksjon, samt foredling av Rørosost, Rørosis, Rørosmajones, Røroskake og spekemat – alt basert på egne sporbare kvalitetsråvarer fra egen gård, lokale bær og varer fra medlemmer av Rørosmat. I vår startet Galåvolden å utvikle marengsprodukter for å utnytte eggehviten som er til overs fra majonesproduksjon.

Målet nå er å videreutvikle marengsproduksjonen, for å kunne ta unna etterspørselen og for å sikre full utnyttelse av eggehvitene. Produksjonsmetoden er i dag manuell med stor fysisk belastning.

Jentene på tunet holder til på en gård i Selbu i Trøndelag og består av et ektepar som startet med sjokoladeproduksjon i det små i 2016. På gården er det nå sjokoladeproduksjon, café og gårdsbutikk. Jentene på tunet leverer i dag til 500 forhandlere og er kjent for sin pemium kvalitet, bruk av gode råvarer og godt norsk håndverk, noe som har ført til priser både i Norge og internasjonalt.

Målet nå er å fortsette reisen med å utvikle norsk premiumsjokolade - med suksess i Norge og internasjonalt. I denne målsetningen ligger utvikling av nye produkter.

Metervare på Sinsen i Oslo lager unike og smaksrike håndverkspølser basert på gamle produksjonsmetoder og bestemors teknikker. Pølsene har høyt kjøttinnhold, naturlige ingredienser og smakstilsettes med spennende, selvplukkede urter fra nærområdet. Metervare brenner for det utdøende pølsemaker-yrket og bygger stolthet til yrket ved å ta til seg flere lærlinger og holde foredrag og pølsekurs for blant annet skoler.

Målet nå er å øke kapasiteten på produksjonen, samt å utvikle nye, unike produkter som rå pølse i ring, en polskinspirert pølse, kyllingpølse og nye sauser.

Stavanger Ysteri i Stavanger sentrum har røtter i tradisjonell håndverksysting og er en pionér i bevegelsen av små økologiske produsenter. Ysteriet lager håndtverkost av dagsfersk rå økologisk melk fra én utvalgt gård. Flaggskipet er den vellagrede blåmuggosten Fønix. Ysteriet har også en liten testproduksjon på Eden; Norges eneste variant av den franske osten Langres. Eden modnes med norsk sider, og her brukes sider som ikke har høy nok kvalitet til å tappes på flaske.

Målet nå er å øke produksjonen av Fønix slik at alle MENY-butikker og flere restauranter får den. I tillegg er målet å øke kapasiteten slik at nyvinningen Eden kan tas ut i fullskalaproduksjon.

Thorbjørnrud Ysteri på Øvre Kjekshus Gård i Gran kommune på Hadeland er kjent for oster som Rød Ku, Brilliant Brie, Skikkelig Cheddar og Pepperknoll. Råvarene kommer fra gårdens egne kyr, sauer og geiter, og gården har fokus på bærekraft og dyrevelferd.

Målet nå er å flytte produksjonen til gården. Nytt ysteribygg vil ligge nær fjøset for maksimal ferskhet, og vil også romme en sal til formidling av kortreiste matopplevelser. Ysteriet ønsker å utvikle nye oster som en Gauda-inspirert gulost på sauemelk (ala spansk manchego), en Gauda-inspirert gulost på kumelk og en ferskost som kokes/stekes som alternativ til kjøtt eller tofu.