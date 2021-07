Disse ostene kan du spise og disse bør du droppe som gravid

Som gravid er det en del matvarer du bør droppe, og en del oster er på listen. Noen oster er nemlig laget på melk som ikke er varmebehandlet slik at skadelige bakterier er blitt drept. Derfor bør man som gravid både droppe upasteurisert melk og produkter laget av slik melk, ifølge helsenorge.no.

Disse bakteriene gir ikke nødvendigvis sykdom hos friske personer, da immunforsvaret klarer å demme opp for bakteriene. Men for både barn, gravide, eldre og de med svekket immunforsvar kan det være en fare. Det er hovedsakelig bakteriene Campylobacter, sykdomsfremkallende Escherichia coli (E.coli) og Listeria som utgjør en helserisiko ved å drikke upasteurisert melk i Norge, ifølge Folkhelseinstiuttet.

Fakta Dette er pasteurisering Pasteurisering av melk vil si at den varmebehandles ved 72°C i 15 sekunder. Denne varmebehandlingen dreper bakterier som Listeria, slik at melken er fri for skadelige bakterier før den ystes videre til ost. Kilde: Melk.no

Dette kan du spise og disse bør du unngå

Så, hvilke oster er det trygt å spise som gravid? Først og fremst er det viktig at gravide spiser ost som er godt innenfor utløpsdato, ifølge Opplysningskontoret for Meieriprodukter, melk.no.

En huskeregel er at gravide bør styre unna myke og halvmyke oster, som hvitmuggost, blåmuggost og visse typer kittmodnet ost. Grunnen er at bakteriene vokser bedre i myke oster, også i kjøleskapet. Spesielt faren for Listeria er til stede, og selv om bakterien sjelden forekommer i Norge, er det ikke mulig å se på osten om den er trygg.

Er du glad i camembert, brie, Gorgonzola, chèvre og lignende må vi dessverre skuffe deg. Disse bør du droppe.

Derimot kan du med glede spise parmesan, brunoster, guloster, norskproduserte pasteuriserte smelteoster (smøreost/tubeost) og kremoster. Se full liste over hva du kan spise i faktaboksen.

Men hva med fetaost? Ifølge melk.no er dette trygt å spise så lenge osten er pasteurisert og dersom glasset nylig er åpnet. Dette gjelder også andre typer salatoster. Pasteuriserte ferskoster som cottage cheese og kvarg er trygge for gravide selv om de er myke, men de bør spises godt innenfor utløpsdatoen og raskt etter åpning.

Fakta Disse ostene kan du spise som gravid Faste oster som brunost og gulost (Norvegia, Gouda, Gräddost, Nøkkelost og lignende) av pasteurisert melk. • Upasteuriserte harde og vellagrede oster, som parmesan og Grana Padano (selv om de ikke er varmebehandlet) av pasteurisert melk. • Alle norske kremoster og smelteoster (smøreoster/tubeoster) laget av pasteurisert melk • Fetaost og lignende salatoster, nyåpnet og laget av pasteurisert melk. • Norske halvfaste kittmuggoster som Ridder og Port Salut av pasteurisert melk. • Myk og hard mozzarella laget av pasteurisert melk (myk mozzarella bør spises når den er nyåpnet). • Norsk kvarg (Kesam) av pasteurisert melk. • Alle oster (også upasteuriserte og med blå- og hvitmugg) som er varmebehandlet til det bobler, for eksempel på pizza. Kilde: Melk.no

Slik sjekker du om osten er pasteurisert

Så er spørsmålet; hvordan vet du egentlig om osten er pasteurisert? Alle oster som ikke er pasteurisert skal merkes. Er den ikke merket med dette, kan du dermed trygt spise den.

På restaurant i Norge og i utlandet kan det være vanskelig å orientere seg om osten er pasteurisert, eller ikke. Da bør du spørre personalet på restauranten før du bestiller, anbefaler melk.no.

Tenker du at du ikke kan klare deg uten blåmuggost, er det derimot en ting du kan gjøre. Varmebehandling dreper nemlig bakteriene, så skal du ha osten på pizza eller i pasta, kan du sørge for at osten holder mer enn 72 grader i mer enn 15 sekunder. Du kan altså fint spise alle ostetyper som du vet har vært varmebehandlet godt, også de som er laget av upasteurisert melk.