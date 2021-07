Disse begrene får stryk: – Her må Tine skjerpe seg

– Vi møter på uleselig informasjon overalt i samfunnet. Det gjelder alt fra produktinformasjon og datostemplinger på matvarer til informasjonsskilt, innholdet på medisiner og viktige bruksanvisninger. Produsentene gjør en for dårlig jobb. Med uleselig-kampanjen skal vi gjøre dem oppmerksomme på problemet og kreve at informasjon må være tilgjengelig for alle. Ingen skal være unødvendig synshemmet, sier forbundslederen i Blindeforbundet, Terje André Olsen.

Nylig relanserte forbundet sin kampanje fra 2014, kalt uleselig. Her tar de et oppgjør med for dårlig merking av mat.

En undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av Blindeforbundet viser at store grupper i befolkningen har opplevd at det har vært vanskelig eller umulig å lese teksten på en rekke ulike pakninger, skjemaer, tabeller også videre.

Fire av ti

Blant annet har 39 prosent av de spurte sagt det er vanskelig å lese produktinformasjon på mat og drikke. 41 prosent svarer at de har vært i butikken og skulle velge mellom ulike produkter, og måtte gi opp å lese hva varen inneholder.

Og det har vært spesielt matvarer som har fått gjennomgå etter at kampanjen igjen var i gang på Instagram i juni.

– Da Blindeforbundet gjennomførte samme kampanje i 2014, stilte 95 prosent av befolkningen seg bak kravet vårt om å få opp skrifta. Folket engasjerte seg og sendte oss eksempler på uleselige varer, som vi delte i mediene og på sosiale medier. Gjennom kampanjen klarte vi å påvirke produsentene (blant andre Tine, Nidar og Q-Meieriene) til å lage mer lesbar produktinformasjon. Men tydeligvis er det fremdeles en vei å gå.

Og blant produsentene som igjen har fått oppmerksomhet er Tine. Begre med blant annet Cottage Cheese har så å si uleselig utløpsdato, fordi den er trykket oppå annen tekst.

– Det er liten skrift og for dårlig kontrast, og tekst trykket oppå annen tekst. Disse produktene til Tine er gode eksempler på at produsenter ikke alltid tenker på at nødvendig informasjon, som utløpsdato, enkelt skal kunne leses av forbrukeren. Her må Tine skjerpe seg, sier Olsen.

I gang med endringer

Hos Tine forteller de at de er i gang med å gjøre endringer.

"Vi er kjent med denne problemstillingen, og jobber for tiden med å endre designet på de begrene hvor datostemplingen er lite synlig. Dette gjelder for eksempel Crème Fraîche, som har en mørk blåfarge", skriver pressevakten i en e-post til Nationen.

Ifølge undersøkelsen til Blindeforbundet kaster mer enn 3,7 millioner nordmenn mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon.

– Vi tror det bare trengs noen enkle grep for å endre på dette. Med større skrift og bedre kontrast vil det bli lettere å lese utløpsdatoen og varedeklarasjonen. Produsentene har foreslått QR-kode man kan skanne for å få lest opp produktinformasjonen på mobilen. Det er også en løsning, men vi må huske på at det er ikke alle som går rundt med en smarttelefon i lomma, avslutter Olsen.