Digitalt statusmøte om julens dataangrep

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3) vil orientere om situasjonen og gi råd om hvordan man best kan forebygge og redusere risiko, opplyser NSR i en pressemelding.

De opplyser at målgruppen for statusmøtet er fagfolk og ledere innen sikkerhet/beredskap og IKT.

– Næringslivet er sårbare for digitale trusler. Det er særlig verdt å legge merke til de store operative konsekvensene dataangrepene får. Man må ikke tenke at digitale trusler er et rent IKT-problem med «virus på datamaskinene», disse angrepene kan også ramme produksjonsutstyr og lignende, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd.

Det var tirsdag 21. desember Nortura kunngjorde at de var utsatt for et dataangrep som førte til at de måtte stenge ned sine datasystemer. En uke senere ble også Amedia rammet av et alvorlig dataangrep.

Angrepene har hatt store konsekvenser for de to virksomhetenes produksjonsevne.

Flere bønder får ikke levert dyr til slakting som planlagt etter dataangrepet mot Nortura før jul. Oslo politidistrikt har bekrefett overfor Nationen at de har innledet etterforskning knyttet til dataangrepet mot Nortura. Det skjedde få dager etter at Nortura anmeldte dataangrepet.

Politiet har ikke øsnekt å gå ut med mer informasjon om hva etterforskningen har avdekket så langt.