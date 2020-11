Konsulentselskapet Emendor har i en fersk kartlegging forsøkt å gi svar på hvilke selskaper som tjener mest på dagligvarer, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge en beregning av Emendor, sitter Norgesgruppen, Rema, Coop, Orkla og Tine igjen med 11 milliarder av det samlede driftsoverskuddet på 16 milliarder i dagligvarebransjen.

– De fem store gigantene tar en stor andel av det samlede driftsresultatet. Hvis Nortura hadde klart å tjene penger, ville de også vært en del av denne dominansen, sier Martin Klafstad, partner i Emendor til DN.

Over 200 milliarder i omsetning

Ifølge analysen står disse fem selskapene for 202 milliarder kroner av dagligvareomsetningen.

Norgesgruppen har det største overskuddet, med et driftsresultat på 4,5 milliarder kroner i fjor. Det mener administrerende direktør i Rema, Trond Bentestuen, bekrefter at dagligvarekjeden har «vesentlig bedre innkjøpsbetingelser enn Coop og Rema».

– Norgesgruppen har en margin som er 50 prosent bedre enn Coop og over 30 prosent bedre enn Rema. Dette til tross for at vi driver mer kostnadseffektivt, sier han til DN.

Tine vil overfor avisa ikke gå med på at overskuddet hos de fem selskapene er prov på at det trengs flere reguleringer.

– Vi kan ikke komme dit hen at lønnsomhet er et problem. Det er tvert imot en nødvendig forutsetning for næringsutvikling, innovasjon og langsiktige samfunnsbidrag, sier Tines kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen.

Norgesgruppen med bedre betingelser

I starten av oktober offentliggjorde Konkurransetilsynet en kartlegging av innkjøpsprisene hos dagligvarekjedene for årene 2018 og 2019. Gjennom «Prosjekt Dagligvare» har tilsynet undersøkt bransjen etter mistanke om ulovlig prissamarbeid.

Den ferske kartleggingen ga et likt bilde med fjorårets, som tok for seg 2017-tall: «Forskjellene i innkjøpspriser er fortsatt betydelige for noen leverandører», slo leder for prosjektet, Sigurd Birkeland fast.

«Oppsummert viser kartleggingen at Norgesgruppens innkjøpsbetingelser også i 2018 og 2019 er bedre enn Rema og Coop sine betingelser, og at forskjellene er betydelige for enkelte leverandører. De beregnede forskjellene for 2017, presentert i 2019-rapporten, var således ikke et engangstilfelle», skrev Konkurransetilsynet.

Luftet tanken om å splitte opp kjede

I kjølvannet av rapporten luftet Sp-politiker og leder av næringskomiteen, Geir Pollestad, tanken om å splitte opp en dagligvarekjede.

– Jeg mener hovedproblemet er makten til kjedene. Forbrukere og bønder bidrar i en dugnad for å gjøre Reitan- og Johansen-familiene rikere. Det vil jeg ha slutt på. Da må en være villig til å gå ganske langt. Vi har ikke behandlet det i stortingsgruppa, men i verste fall må vi være villige til å splitte opp en kjede, sa han, og kalte dagligvarebransjen et «dysfunksjonelt marked».

Norgesgruppen ble overrasket over utspillet fra Pollestad.

– Vi undrer oss over at han vil gå hardt til verks mot det selskapet som har flest butikker i distriktene, som i stor grad handler med landbrukssamvirket og som har lavest andel egne merkevarer. Vi har flere hundre kjøpmenn som både er medeiere i Norgesgruppen og som skaper verdier i sine lokalsamfunn. De fleste av disse har drevet sin butikk i generasjoner, fortalte direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt.

