Detaljhandelen falt i desember

Nedgangen kom etter en oppgang på 1 prosent fra oktober til november, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var samtidig en liten vekst i netthandelen, mens det sesongjusterte omsetningsvolumet til dagligvarebutikker var uendret i samme periode.

For de fleste andre næringer var det nedgang fra november til desember. Byggevarer og møbler var blant næringene som bidro til nedgangen. Det samme gjelder klesbutikker og salg av sportstøy, fritidsbåter og elektronikk.

Nedgangen forklares med en vridning av julehandelen fra desember til november de senere årene, på grunn av netthandel og store handledager som Black Friday. Dersom man ser begge månedene under ett er omsetningsvolumet uendret fra 2018 til 2019.

Den langsiktige trenden viser videre at detaljhandelen nådde et toppunkt i midten av fjoråret og at det deretter var en nedgang i siste halvdel av året.