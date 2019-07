Forrige uke skrev Nationen om iskremssalget som går dårligere i år enn i fjor. Det er det kjølige sommerværet som får skylda for det synkende iskremssalget.

På nettsidene til Norsk landbrukssamvirke står det at Diplom-is er med på å opprettholde 120 norske gårder og at det trengs 3300 kyr for å produsere norsk iskrem. På Diplom-is sin iskremfabrikk i Nittedal bruker de utelukkende norsk melk og fløte.

Annonse

– Her lager vi iskrem med kortreist melk og fersk fløte av ypperste kvalitet, direkte fra de norske bøndene i Tine som eier oss.

Det sier Anne Borgen Sturød, markedsdirektør i Diplom-is, til Norsk landbrukssamvirke.

Diplom-is produserer mer enn 20 millioner liter iskrem årlig, det tilsvarer et forbruk av ca. 2,5 millioner liter fløte og 9 millioner liter melk.

I mars 2019 anslo Landbruksdirektoratet at det var ca. 215.000 melkekyr i Norge. Det var ca. 3500 færre enn i 2018.