Det selges færre engangsgriller

Tall fra Coop viser at det siden 2017 har blitt solgt færre engangsgriller. Hittil i år har de solgt 50.000, et salg som ligger bak fjoråret. I 2017 ble det solgt 200.000 engangsgriller, mens det i 2018 ble solgt 160.000 i løpet av hele året. Det var en nedgang på 20 prosent for Coop Norge.

Tror været er grunnen

– Årsaken til dette er nok at sommeren i fjor var preget av tørke og forbud mot grilling utendørs, mens sommerværet i år frister mindre til impulsgrilling.

Det sier Lise Mette Kjellberg, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Hun mener det særlig er været som spiller inn på salget, fordi det er da "impuls"-grillinga skjer.

– Miljøengasjement kan nok også ha noe å si. Vi oppfordrer til å kjøpe flergangsgriller for å skåne miljøet, sier hun.

"Miljøengasjement kan nok også ha noe å si. Di oppfordrer til å kjøpe flergangsgriller for å skåne miljøet." Lise Mette Kjellberg, kommunikasjonssjef Coop Norge

Annonse

Alternativer til engangsgriller

Kjellberg i Coop forteller at de markedsfører alternativer til engangsgrillen.

– Blant annet har vi enkle gassgriller til bruk på tur, sier hun.

Kjellberg forteller at salget av de enkle gassgrillene går bra denne sommeren.

– Vi har også andre alternativer til engangsgrill som er populære, forteller hun.

Trakk engangsgrillene fra markedet

Norgesgruppen trakk sine engangsgriller fra markedet for en tid tilbake, fordi de ble for varme under. De har derfor ingen gode tall på salget av engangsgriller. Men markedskoordinator i Meny, Hanne M. Cappelen, opplyser at de har sett en nedgang i salget.

– Engangsgrill hadde en kraftig tilbakegang i fjor pågrunn av ekstremvarmen og brannfare, og trenden har fortsatt inn i sommeren 2019. For vår del er det en reduksjon på 50 prosent, så det ser ut som at sommeren i fjor gjorde forbrukerene mer bevisste restriktive til dette produktet, sier hun.