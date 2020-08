Den stolte hane med rekordresultat

I fjor truet 24 kyllingprodusenter med å tømme kyllinghusene i protest mot at de hadde fått mindre inntjening enn de ble lovet av Den stolte hane. Nå kan selskapet vise til et rekordresultat.

– Vi kom fram til et godt resultat, sier daglig leder Fredrik Strømmen om fjorårets dialog med bøndene til E24, som omtalte resultatet for 2019 først.

Økt markedsandel

Med et driftsresultat på 136 millioner kroner og et resultat før skatt på 133 millioner kroner, leverer de sitt beste resultat siden 2013. Da satt de igjen med 123 millioner kroner før skatt. Resultatet før skatt forbedret seg med 30 millioner kroner fra 2018 til i fjor.

Totalt hadde de inntekter på litt over 1,5 milliarder kroner – en forbedring på snaut 100 millioner fra 2018.

En av hovedgrunnene til at resultatet var lavere i 2013 og årene som fulgte, er at matkjeden Ica ble solgt.

– Da Coop kjøpte Ica, fikk vi mye av posisjonen vår tilbake, selv om vi fikk et mindre Ica enn det vi mistet. Vi har også kommet inn i Norgesgruppen. De siste fem årene har markedsandelen vår økt fra 20 til godt over 30 prosent i dagligvaremarkedet, sier Strømmen til E24.

Økt dagligvaresalg

Nationen har tidligere skrevet at Den stolte hane spesielt tok andeler i markedet i fjor, og var da det tredje største slakteriet målt i volum. Private slakterier hadde i 2019 en markedsandel på 37 prosent, der fjørfeslakterier med sine 49,6 prosent har størst andel.

Overfor næringslivsavisa trekker Strømmen også fram at utbruddet av koronaviruset har ført til mer salg i dagligvaremarkedet i år sammenlignet med i fjor.

– Nedstengningen av grensehandelen førte til økt konsum av dagligvarer fra norske butikker. Omsetninga tyder på at det er mye mer hjemmekonsum. Dagligvaremarkedet for kylling vokste over 20 prosent sammenlignet med mai, juni og juli i fjor. Men vi mister mye på storhusholdninger som hotell og restauranter.