Nationen har flere ganger skrevet om at grøntnæringen har hatt utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft under koronapandemien.

I slutten av mai ble det innført en midlertidig ordning med tilskudd til opplæring av arbeidstakere hos foretak som benytter seg av sesongbasert arbeid og som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær.

Ifølge Landbruksdirektoratet skal ordningen bidra til at næringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong, og kompensere for økte kostnader til opplæring. Stortinget bevilget 25 millioner kroner til ordningen over revidert nasjonalbudsjett.

Fra ordningen ble innført og frem til 17. september har Landbruksdirektoratet mottatt 114 søknader. Det er til nå utbetalt 3.984 500 kroner til opplæring av i alt 613 arbeidstakere.

Ett av kravene for å få opplæringstilskuddet er at arbeidstakeren må ha vært ansatt i en stilling i minst 80 timer hos produsenten vedkommende har fått opplæring i.

Direktoratet opplyser at det fremdeles er mulig å søke om tilskuddet. Fristen er satt til 15. november, og det er satt en øvre ramme på 25 millioner kroner for ordningen uavhengig av frist.