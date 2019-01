– Jeg er litt sjokkskadd.

Kristoffer og Anne Marte Evang, som driver gårdsbedriften Ask gård foredling AS er de lykkelige vinnerne av årets bedriftsutviklingspris i landbruket.

De to lager økologiske spekepølser med råvarer fra Ask gård, som i løpet av få år har fått svært god mottakelse på det norske markedet. Håndverket følger italiensk tradisjon, mens råvarene er lokale.

Innovasjon Norge beskriver produksjonen slik:

«Hos Ask stoppes pølsene for hånd, og hvert enkelt kjøttstykke håndsurres og saltes individuelt. Dette kombineres så med det beste av krydder. I tillegg til lam fra egen gård bruker de Duroc-gris som er kjent for sin saktevoksende og unike kjøttkvalitet.»

Det var landbruks- og matminister Bård Hoksrud som utropte vinneren på den norske ambassaden i Berlin, der han er i forbindelse med matmessen Grüne Woche.

Prisen innebærer 250 000 kroner inn på konto – noe som kommer godt med for gründerne.

Hoksrud: – Dritkult

– Midlene gir muligheter som er helt utrolige. Jeg har ikke regnet på hvor mange spekepølser vi må selge for å få 250 000 i bunnlinje, men det er mange, sa Kristoffer Evang, som takket både Innovasjon og banker for at bedriften har blitt noe av, selv om de " har lånt seg opp til pipa", som han uttrykte det.

Hoksrud understreket at han var imponert, og tillot seg litt uparlamentarisk språkbruk.

– Det er dritkult å få være med å dele ut en sånn pris, sa han.

Investerer i ny pakkelinje

Annonse

Anne Marte Evang sier til Nationen at de har en klar plan for hvordan pengene skal brukes.

– Det er enkelt. Vi kommer til å investere i ny pakkelinje. En av prosessene som tar lengst tid hos oss er pakkingen av pølser. Vi bruker mye tid og ressurser på det, sier hun.

Bedriften var også nominert til Årets lokalmatgründer i 2018, og Nationen skrev da historien om hvordan Anne Marte og Kristoffer Evang valgte bort en hverdag som kunstnere, for å kaste seg med full kraft inn i matforedling på gården som Anne Martes foreldre drev inntil for sju år siden. I dag er det Anne Martes bror og partner som er bønder på gården.

– Hva er essensen i deres suksess?

– En veldig tydelig profil. Vi har vært tydelige på hvor vi ville, ikke bare når det gjelder produksjonen, men også med designen og historien bak. Så har vi vært tro mot planen. Det har gjort at vi har fått så gode tilbakemeldinger, sier Anne Marte Evang.

Hun sier det har skjedd mye i Mat-Norge de siste årene.

– Det er ikke sikkert forbrukerne hadde vært klare for våre produkter for ti år siden, sier hun.

– Det er nettopp kommet en mye omtalt EAT-rapport fra 37 forskere som sier at vi skal spise halvparten så mye kjøtt i framtida. Frykter du framtida, som pølsemaker?

– Nei, jeg tenker heller at det er viktig at man tenker gjennom at man velger kvalitet når man faktisk spiser kjøtt, og at en velger det som er produsert på en bærekraftig måte.

De to andre landbruksbedriftene som var nominert til prisen var Kringler Gjestegård AS fra Akershus og Stavanger Ysteri AS og Kolbjørn Anda fra Rogaland.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket ligger under Innovasjon Norge og har blitt delt ut hvert år siden 1997. Prisen går til en bedrift som har etablert en innovativ og bærekraftig virksomhet eller næring med basis i bygdas og landbrukets ressurser.

Det blir først kåret fylkesvinnerne som mottar 50 000 kroner hver. Av disse går tre finalister videre som kjemper om den nasjonale prisen og 250 000 kroner.