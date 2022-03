Danske melkeprodusenter ber Arla gå ut av Russland

Foreningen ber i en pressemelding om at melkesamvirket Arla stopper handel og produksjon i Russland, og samtidig trekke seg fra et selskap de er medeier i. Det skriver Landbrugsavisen.

Arla Foods er et dansk/svensk samvirkeselskap som er eid av over 11.000 melkeproduserende bønder fra sju land.

Vanligvis pleier ikke LDM å blande seg i hva Arla gjør, så lenge det er til det gode for samvirket. Men nå ber altså melkebøndene om at meierisamvirket trekker seg ut av Russland.

Ifølge LDM er også Arla medeier i et russisk meieri, som har andre eiere knyttet til russiske styresmakter.

«Hvis dette stemmer, må LDM klart oppfordre til at meieriet kommer ut av dette samarbeidet så fort som mulig», skriver LDM ifølge Landbrugsavisen.

Arla skriver på sine nettsider at de har sitt russiske hovedkontor i St. Petersburg, samt ni andre kontoret i landet.

Ifølge nettstedet Watchmedier.dk har Arla valgt å fortsette eksporten til Russland, samt å fortsette produksjonen på fabrikken, fram til det kommer politiske vedtak.

Arlas kommunikasjonsdirektør i Danmark, Kasper Ibsen Beck, sier til avisen at Arla har hatt lite eksport til Russland siden 2014, men at de fortsatt er eier i et meieri.

– Det har vi ikke endret på. Etter den russiske invasjonen av Ukraina avventer vi en politisk beslutning om hvordan danske selskaper skal opptre. Vi skal selvfølgelig følge alle politiske vedtak, men vi har også en forpliktelse overfor de ansatte på meieriet der borte. Dette er helt uskyldige russisk, sier Kasper Ibsen Beck, ifølge nettstedet.