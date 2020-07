Dansk parti vil forby produksjon av buregg

De fleste danske supermarkeder har valg å fjerne egg fra burhøns fra butikkhyllene, og mange dansker velger bort denne typen egg. Men selv om man ikke kan få disse eggene i kartong, kan danskene likevel ende med å kjøpe produkter laget av eggene.

Det finnes heller ikke krav om at produkter må merkes med at det er brukt egg fra høner i bur.

Vil ha totalforbud

Det vil Enhedslisten ha en slutt på. De ønsker nå å totalforby all produksjon av buregg.

– Burhøns lever på veldig liten plass med dårlige muligheter til å utfolde seg på naturlige måter. Så deres liv er ikke bra, og det ønsker vi å endre, sier fødevareordfører (talsperson for matproduksjon) Mai Villadsen fra Enhedslisten til Danmarks Radio.

Produksjonen av egg fra høner i bur har stupt de siste årene. Tall fra Landbrug og Fødevarer viser at det i 2010 ble produsert 34.000 tonn bur egg, halvparten av den totale produksjonen. I fjor var produksjonen nede i 13.900 tonn, som tilsvarer en femtedel av produksjonen.

– Mange forbrukere ønsker ikke å kjøpe dem. Derfor ønsker vi å forby produksjonen av dem, fordi når folk så tydelig velger det bort ved innkjøpet, betyr det sannsynligvis også at de ikke vil ha buregg i produktene de kjøper. Du kan ikke beskytte deg for det i dag.

Enhedslisten inngikk i fjor en avtale med Socialdemokratiet i Danmark, sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, slik at det var mulig for Socialdemokratiet å danne en mindretallsregjering.

Enhedslisten er et grønt, sosialistisk part. Med på forslaget om å forby bureggproduksjonen har de Socialistisk Folkeparti.

Les også: Vi spiser stadig mer egg

Avgir mindre CO2

Annonse

Dansk Æg, bransjeforeningen for danske eggprodusenter, reagerer derimot på forslaget.

Sektorsjef Jørgen Nyberg Larsen mener politikerne ikke bør blande seg i utviklingen, men er likevel åpen for en endring dersom det følger økonomisk kompensasjon.

Han reagerer likevel på forslaget, da han mener burhøns er et mindre problem for miljøet.

– Når det gjelder klimaavtrykket, er det fôret som er viktig. Burhønene går i bur slik at de ikke kan bevege seg så mye. Hvis du beveger deg mye, spiser du også mer. Det er slik det henger sammen, sier han.

Dette mener Mai Villadsen er et dårlig argument.

– Det er ingen tvil om at når du produserer egg på mindre plass, avgir det mindre CO2. Men dette er ikke enorme mengder CO2 vi snakker om.

Det norske bondesamvirket Nortura varslet i 2018 at de vil fase ut buregg frem mot 2024. Orkla har varslet at de vil gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner innen 2020.

– Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner, er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge til Nationen den gang.

Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for å fase ut egg fra burhøns i Norge.

Les også: Så mykje vil det koste å fjerne buregg heilt

Les også: Orkla kutter egg fra burhøns