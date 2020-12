Et flertall i Folketinget stemte mandag for regjeringens forslag, mens de borgerlige partiene stemte imot med henvisning til at man først må utarbeide en kompensasjonsordning for minkoppdretterne.

Lovforslaget forbyr hold av mink i Danmark frem til 31. desember 2021.

Dansk minknæring, som har hatt en ledende rolle i verden, eksporterte i fjor skinn til en verdi av 7 milliarder kroner.

Ifølge Danmarks radio utredes det nå en kompensasjonsordning på rundt 28 milliarder norske kroner.

– Vi stemmer ikke for dette lovforslaget, for vi akter ikke å gi regjeringen blankofullmakt til å avgjøre hvordan minkoppdretterne skal kompenseres, sa Venstres gruppeleder Karsten Lauritzen under mandagens debatt i Folketinget.

Rød side sikret forbud

Ifølge nettstedet Landbrugsavisen vil loven ikke gjelde for dyrehager, sirkus eller privateid mink, så lenge man har maksimalt fem mink.

Brudd på loven vil kunne medføre bøter eller fengsel i opptil seks måneder.

Med dette lovforlaget legger myndighetene opp til at pelsbøndene skal få erstatning som om det var ekspropriasjon – altså når staten beslaglegger eiendommen din til for eksempel å bygge vei.

Det var partiene på rød side, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet, som stemte for forslaget.

Partiene på blå side, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Nye Borgerlige, som stemte mot.

55 stemte for, og 43 stemte mot loven mandag.

Alle avlsdyr er borte

De danske regjeringen har høstet krass kritikk for beslutningen om å avlive all mink. Matvareminister Mogens Jensen trakk seg etter at det ble stilt spørsmål ved om regjeringen hadde lovhjemmel til å gjøre det.

Avlivingen ble besluttet etter at det ble oppdaget en mutasjon av koronaviruset i flere bestander. Frykten var at dette skulle svekke virkningen av framtidige vaksiner.

Avlivingen og forbudet mot oppdrett i ett år framover innebærer i praksis at næringen avvikles. Alle avlsdyr er borte, og det vil derfor ta lang tid før nye bestander eventuelt kan bygges opp, konstaterer lederen for bransjeorganisasjonen Svensk mink, Jörgen Martinsson.