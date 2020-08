Danish Crowns slakteri i Ringsted stenges foreløpig ned i en uke. Årsaken er at ytterligere 22 ansatte er blitt smittet med koronavirus.

Med de nye tilfellene, som ble konstatert lørdag morgen, er det totalt 142 ansatte på slakteriet som er blitt smittet, ifølge Danmarks offentlige kringkastingsselskap, Danmarks Radio (DR).

– Vi har hele tiden visst at en nedstengning kan bli nødvendig. Utviklingen i smittetallene den siste uken tyder ikke på en eksplosjon i smittespredningen, men vi har ikke lykkes med å få bukt med smitten til tross for et intensivt testprogram, sier administrerende direktør, Jais Valeur, i en pressemelding.

Må i isolasjon

Ifølge pressemeldingen må alle de ansatte nå i hjemmekarantene i en uke. Slakteriet oppfordrer også sine ansatte til å holde avstand til dem de bor med.

– Det er en trist situasjon. Nesten 150 ansatte er smittede, og mange av dem er syke. Det er vondt for alle oss i Danish Crown, sier Valeur.

Les også: En fattig trøst

Annonse

Steget siden juli

Det var i starten av juli at smitten blant de ansatte ved slakteriet startet. Siden har den steget. Et mobilt testsenter er blitt satt opp utenfor slakteriet. Danish Crown i Ringsted har rundt 850 ansatte.

Slakteriet i Ringsted slakter til vanlig rundt 35.000 griser i uka.

Til DR avviser Valeur at de kunne stengt ned slakteriet tidligere for å hindre økt smitte.

Ifølge Valeur har Danish Crown hele veien hatt tett dialog med myndighetene om hvordan slakteriet skal håndtere situasjonen.

De siste månedene har det kommet flere meldinger om smitte på slakterier. I Tyskland ble 1500 ansatte ved et slakteri for selskapet Tönnies smittet av viruset.

Det har også vært større utbrudd ved slakterier i USA, Østerrike og Storbritannia. I mai måtte slakteriet FG Kjøttsenter, som er eid av Grilstad og Fatland, stanse produksjonen etter et smitteutbrudd.