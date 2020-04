Dagligvarebransjen med økning på 3 milliarder

Hovedårsaken til økningen er naturligvis koronautbruddet. Totalveksten i dagligvarebransjen lå rundt 3 prosent før handlemønsteret endret seg drastisk, skriver Nielsen Norge i sin rapport for dagligvarebransjens første kvartal i år.

Tallene fra Coop, Rema, Norgesgruppen og Bunnpris viser at omsetningen steg betraktelig, slik at kvartalsveksten endte på 7,2 prosent, mer enn en dobling av hva man så for seg før pandemien traff landet, og tilsvarer en økning på tre milliarder kroner, skriver E24.

Det er en formidabel utvikling med tanke på at veksten for samme kvartal i 2019 sammenlagt var på 1,7 prosent.

For hele 2019 var veksten på 1,9 prosent.

Fakta om veksten i dagligvarebransjen Utviklingen per kategori dagligvarer i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. * Total dagligvarehandel: + 7,2 prosent. * Fersk mat: + 5,8 prosent. * Drikkevarer: + 7,7 prosent. * Pakket mat: + 12,7 prosent. * Kjølevarer og oljer: + 7,3 prosent. * Tobakk: + 6,2 prosent. * Dypfryst mat: + 11,4 prosent. * Sjokolade og sukkervarer + 1,9 prosent. * Vaske- og husholdningsprodukter: + 7,7 prosent. * Helse og skjønnhet: + 4,1 prosent. * Spesialprodukter: – 1,3 prosent. * Dyremat/dyreartikler: Uendret. Kilde: Nielsen Norges kvartalsrapport for dagligvarebransjen første kvartal 2020.

Hamstring

Koronasituasjonen har også ført til endringer i hva nordmenn putter i handlekurven.

– I uke 11 hamstret den norske forbruker langtidsholdbar mat som en reaksjon på myndighetenes smitteverntiltak, heter det i rapporten.

Verdien av salget av dypfryst mat økte med hele 11,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens kategorien pakket mat økte med 12,7 prosent.

Hamstring av dopapir gir også enorme utslag i statistikken. Vaske- og husholdningsartikler økte med hele 82 prosent i uke 11. Det omfatter blant annet toalettpapir, kjøkkenruller og såpe. Etter denne hamstringen har imidlertid veksten i denne kategorien avtatt betraktelig mot siste uke i første kvartal.

Tobakksøkning i Østfold

Aktører som tilbyr hjemlevering av dagligvarer, har hatt en enorm pågang etter at koronautbruddet snudde opp ned på hverdagen til folk flest.

Samtidig har grensehandelen falt drastisk. Som en konsekvens av dette har det vært en høyere vekst i handelen i Viken og Oslo enn i resten av landet i uke 12 og 13. For eksempel ble det solgt 83 prosent mer tobakk i det gamle Østfold fylke i uke 13 enn i samme uke i fjor.

Lavpriskjedene står nå for 68,7 prosent av omsetningen i dagligvarebransjen, ifølge rapporten. Sammenlignet med samme periode i fjor har det blitt 49 nye lavprisbutikker. Men det totale antallet butikker har bare økt med sju.