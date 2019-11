Coop trekker tilbake kakemenn etter feilmerking

Tilbakekallingen gjelder kun Coop kakemenn uten sjokolade solgt i butikker mellom Tynset i Hedmark, Kristiansund i Møre og Romsdal, og Leka i Trøndelag.

Ifølge Matportalen.no gjelder tilbaketrekkingen 2790 forbrukerpakker.

– I ingredienslisten mangler det informasjon om at produktet inneholder hvetemel og egg. Vi oppfordrer de kundene som har disse allergiene om å levere kakemennene tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene. For andre kunder er kakemennene helt trygge å spise, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kristiansen bekrefter at det ikke er meldt om at noen er blitt syke.

– Dette gjelder merking av hvetemel og egg. De som har slike allergener vet at slike produkter inneholder hvetemal og egg. Men vi tar ingen sjanser og trekker tilbake alt når det er feilmerket, sier Kristiansen.

– Denne feilen har skjedd som følge av en menneskelig svikt. Det ble brukt en etikett som tilhører et annet produkt, sier han.

Det er helsefare for mennesker med allergi for disse ingrediensene. Personer med allergi for egg og melk må ikke spise varen.

Forbrukere som har kjøpt produktet bes om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der produktet er kjøpt.

Fakta Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare: Produktnavn: COOP Kakemenn 250 g 4pk COOP Trondheim Produksjonsvirksomhet: Goman Trondheim Varenummer: 7025165000873 Batch/Lotnr.: Alle Best før dato: Alle Siste forbruksdag: Alle