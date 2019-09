Coop prøver ut robot

– At varer har feil pris er noko som irriterer kundane våre, det same gjeld at det ikkje er varer igjen i hylla. Difor ville vi gjera noko med dette, og roboten verkar så langt som ei god løysing, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til E24.

Førebels er roboten berre prøvd ut på Obs på Jessheim. Sjølv om røynslene der er gode, har kjeda enno ikkje bestemt seg for om dei kjøpa inn roboten. Skulle det bli aktuelt, vil det ifylgje Kristiansen berre skje på dei største Coop-butikkane.