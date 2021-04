Coop økte salget og fikk flere medlemmer etter mens-kampanje

8. mars i år lanserte dagligvarekjeden Coop Prix kampanjen «Mens Club», som gir Coop-medlemmer 25 prosent rabatt på menstruasjon-produkter.

Kampanjen har fått både positive og negative reaksjoner, men for kjeden fremstår i hvert fall tallene positive.

– Vi er veldig fornøyde med starten på kampanjen, og vi har tydeligvis truffet godt når det gjelder kundebehov. De første tre ukene av kampanjen var det 23,6 prosent vekst i antall kunder som handlet mens-produkter hos Coop Prix, og vi ser at det er en økning på fire prosent i antall medlemmer som handler produktet, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

«Ildsprutende drage»

Antall medlemmer i Coop har også økt, men Kristiansen sier det er usikkert om dette kommer fra kampanjen alene.

– Vi ser at medlemstallet øker mer i denne perioden enn normalt, men om det kun skyldes Mens Club skal vi være forsiktige med å påstå, men salgstallene og det faktum at flere medlemmer handler disse produktene viser at kampanjen har vært helt riktig, sier han.

Kampanjen har også opplevd kritikk. Blant annet publiserte dagligvarekjeden en artikkel med tittelen «Dette må du vite når partneren din har mensen». Der skrev de følgende: «En gang i måneden minner kanskje partneren din mer om en ildsprutende drage enn den sprudlende personen du forelska deg i?». Det skapte reaksjoner.

– 1985 ringte og vil ha tilbake artikkelen sin. Fint om dere sender den tilbake dit med det samme, vi har strengt tatt ikke så mye bruk for den her i 2021, skrev en i kommentarfeltet, ifølge Nettavisen.

Saken ble senere fjernet fra siden og Coop la seg flate.

– Stolte av å ha mensen

Flere kjente fjes har vært involvert i kampanjen, blant andre artist Sandra Lyng.

– La oss være stolte av å ha mensen, skriver Lyng på Instagram i en annonse for «Mens Club».

At kampanjen har skapt litt debatt, både i tradisjonelle og sosiale medier, synes konseptsjef i Coop Lotta de Rijke er bra.

– Når du ser på tallene og responsen, så er vi veldig fornøyde med starten på kampanjen, og vi har tydeligvis truffet godt når det gjelder kundebehov. Så var vi litt uheldige med en artikkel rettet mot mannen, som var humoristisk ment, men som vi ut fra reaksjonene som kom, så at dessverre ble feil, og som vi derfor fjernet umiddelbart. Det beklaget vi, men i det store bildet har vi truffet godt hos kundene våre, sier de Rijke.

– Hvorfor har dere valgt å gå for denne kampanjen på mens-produkter?

– Mensen er ikke noe man velger, og mensprodukter er helt nødvendig. I dag betaler vi 25 prosent moms på bind, tamponger og truseinnlegg, mens vi kun betaler 15 prosent på eksempelvis tyggegummi. For oss handler det om å vise kundene våre hva vår holdning er, men uten å lage noe stort politisk nummer ut av det. Samtidig ønsket vi at Mens Club kan bidra til å fjerne tabuet rundt noe så hverdagslig som mensen. Og så håper og tror vi jo at denne ordningen bidrar til å gjøre oss mer attraktive for kundene våre, sier hun.