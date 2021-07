Lørdag la generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, ut et bilde på sosiale medier fra en Coop-butikk som forklarer økte priser med resultatet av jordbruksoppgjøret.

Butikken skriver videre at de har 1300 prisendringer fra 1. juli og at det vil ta tid før prisene er korrekte, og beklager ulempene det medfører for kunden.

Hjørnegård reagerer på fremstillingen fra butikken.

– Bøndene og landbruksoppgjøret får altså «skylda» for prisøkningene på 1300 varer! Jeg kan opplyse om at prisøkningene til bøndene som følge av teknisk jordbruksavtale er 8 øre/liter melk, 13 øre/kg korn (i et brød er det ca. 1/2 kg) og 2,8 % for grønnsakene. Men resten skyldes matkjedenes påslag som følge av kostnadsøkninger og endrede marginer. Håper Coop retter opp dette fortere enn svint, skriver Hjørnegård på Facebook.

Innlegget har allerede blitt delt mange ganger etter at det ble lagt ut like før klokken 14:30 på lørdag ettermiddag. Blant annet har nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit og flere fylkesledere i organisasjonen delt innlegget.

Kommunikasjonsrådgiver i Coop, Silje Verlo Alisøy, sier til Nationen at dette ikke er en plakat som er sendt ut sentralt, og at det ikke er et budskap som dagligvareselskapet står bak.

– Det er ikke en plakat som er laget fra sentralt hold. Her har det vært en butikk som har vært uheldig med formuleringen, og det er et budskap vi ikke stiller oss bak, sier Verlo Alisøy.

Hun opplyser at de vil ta dette videre internt, og vil be butikken om å ta ned plakaten.