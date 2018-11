Colombia i pommes frites-krig med EU

– Vi vil forsvare europeisk chips, advarer EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Hun deltok fredag på et handelsministermøte i Brussel der den fresende pommes frites-konflikten med Colombia ble den store snakkisen.

Colombia mener europeiske selskaper selger frossenchips til dumpingpris på det colombianske markedet, og landet har derfor vedtatt straffetoll på pommes frites som eksporteres fra Belgia, Nederland og Tyskland.

Didier Reynders, utenriksminister i den fettdryppende delikatessens selvutnevnte fødeland Belgia, sier han har bedt EU-kommisjonen om hjelp i saken.

– Pommes frites er et veldig viktig produkt for Belgia. Vi har eksport til hele verden, sier han.

I løpet av det siste året har EU hatt nærmere 20 møter med Colombia om saken. I tillegg har Belgia hatt egne møter med colombianske ledere, men uten hell.

Malmström sier EU-kommisjonen har gitt Colombia klar beskjed om at EU er sterkt mot det colombianerne gjør, og at straffetollen er grunnløs. Det er nå ventet at Colombia vil komme med et formelt svar i løpet av de nærmeste dagene.

Kommer ingen løsning på plass, vil EU vurdere å bringe saken inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).