Cola fikk kritikk for ny kork – nå følger Tine etter

– Tine er en av Norges største brukere av emballasje, derfor har vi også et stort miljøansvar. Vi lever av naturen, og all innovasjon som kan redusere omfanget av plastavfall på fastland eller hav, kommer miljøet til gode, sier bærekraftsrådgiver i Tine, Elisabeth von Krogh, til meierisamvirkets medlemssider.

Coca-Cola lanserte nylig den samme løsningen på sine brusflasker. Det har høstet kritikk. Men at korken henger igjen vil bli standard på flasker innen 2024. Ifølge Nettavisen krever EU at samtlige korker på engangsflasker får fast kork. Det ble vedtatt i et EU-direktiv.

Først til Østlandet

Tines nye korker er nå på plass på kartonger som har fått tappet melk på Kalbakken i Oslo. I første omgang dreier det seg om 10.000 liter melk med den nye korkløsningen, som vil gå ut til butikker og forbrukere på Østlandet.

Krogh understreker at dette er nybrottsarbeid, hvor Tine nå er i en fase der man tester ut hvordan den nye korkløsningen fungerer både i produksjon – og ute i markedet.

– Vi håper at Tine og andre store emballasjebrukere kan være med å inspirere og motivere både forbrukere og andre aktører i bransjen til å bli med på denne spennende reisen. Vi er overbevist om at fremtidens løsninger er både mer miljøvennlige og funksjonelle, legger hun til.

Gjør plasttiltak

Hun sier det er nettopp det nye direktivet fra EU som gjør at de nå gjør endringer på korken, men påpeker at de også har gjort andre tiltak med tanke på plast.

– I fjor byttet vi til papirsugerør og bambusskje noe som reduserte plastforbruket med 87 tonn plast per år. Vi reduserte også tykkelsen av emballasjen på skivet ost med 12 prosent, noe som gir en årlig besparelse på 72 tonn plast, sier Krogh.