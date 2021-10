Circle K kutter ut hurtigvoksende kylling

Rema 1000 har satset på saktevoksende kylling med eget industriselskap i Norsk Kylling, som baserer seg på en saktevoksende kyllingrase. I tillegg har Reitan-gruppen faset ut hurtigvoksende kylling i sine kjeder Narvesen og 7-Eleven.

Danmarks største dagligvarekonsern har gjort det samme i sine butikker, og det samme har kafékjeden Joe & The Juice.

Nå følger bensinstasjonskjeden Circle K etter.

– Hos Circle K stiller vi strenge krav til smak og kvalitet, og nå styrker vi kravene til bærekraft i matvarene vi serverer. Som en del av dette øker vi nå fokus på dyrevelferd i våre kyllingprodukter. Vi er stolt over å kunne være med på å bidra til å sette en ny standard for dyrevelferd med European Chicken Commitment, forklarer Kjetil Foyn, seniorrådgiver for lojalitet og kommunikasjon i selskapet.

Circle K har bensinstasjoner i Nord-Europa, etter at Statoil-kjeden byttet navn til Circle K i 2016. De har 275 stasjoner med butikktilbud rundt om i Norge.

Det har vært kyllingrasen Ross som har vært den vanligste i norsk produksjon, fordi den er avlet på slik at den vokser raskere enn andre kyllingraser. Den mer saktevoksende kyllingrasen Hubbard har blitt mer vanlig etter Norsk Kyllings satsing på kyllingrasen som vokser noe tregere.

– Fortjener ros

European Chicken Commitment (ECC) er en tilslutning hvor man plikter å jobbe for bedre dyrevelferd hos kylling. Det inkluderer å arbeide for avl for bedre livskvalitet, tilgang på mer rom, naturlig lys og human slaktemetoder.

Annonse

– Det er noe veldig fint med å se bedrifter ta sitt samfunnsansvar seriøst. Circle K har satt meningsfulle krav til kyllingvelferden, og det i en stor skala. Det fortjener ros. Ved å være en av de første til å ta steget og droppe turbokylling, så er virksomheten med på å sementere et nytt nivå for norsk kyllingvelferd, sier Niklas Fjeldberg, kampanjeleder i Amina, som har vært kritisk til de hurtigvoksende kyllingrasene.

Les også: Kraftig vekst for Reitans kyllingselskap

Selskaper som KFC, Burger King, Subway, Nestlé og Dr. Oetker er blant de internasjonale selskapene som har sluttet opp om forpliktelsen.

I Norge har som nevnt Reitangruppen med sine underselskap signert forpliktelsen. I tillegg har flere selskaper forpliktet seg til å droppe kylling som har levd i bur. Dette inkluderer Adams Matkasse, Scandic Hotels, Bunnpris, Nortura, Orkla, Max Burgers og McDonalds Norge.

Flere partier vil ha sunnere raser

Kyllingraser har også blitt en del av politiske programmer. I Venstres partiprogram står det blant annet at de vil fase ut bruken av hurtigvoksende kyllingraser.

Rødt skriver at de vil ha en gjennomgang av forskriftene for hold av dyr, og prioritere gjennomføringen av velferdsforbedringer som bidrar til bedre liv for kylling og gris.

Les også: Danmarks største dagligvarekjede dropper hurtigvoksende kylling

MDG vil omstille produksjon av både kylling, kalkun, svin og egg, og kreve sunnere raser. I tillegg vil de sikre mer plass, miljøberikelser og bedre tilgang på luft og lys.

SV skriver at de vil bedre dyrevelferden i landbruket, og peker spesielt på svin og kylling. De peker også konkret på sunnere raser.

Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF nevner ikke kylling konkret i sine partiprogram.