Carlsberg øker omsetningen, men salget svikter i Vest-Europa

Det danske bryggerikonsernet, som er verdens tredje største, omsatte for 33 milliarder danske kroner i årets første halvår. Det er to milliarder mer enn året før.

I Asia har omsetningen steget med 24 prosent, mens overskuddet vokste med 35 prosent. Bryggeriet melder om god utvikling i land som Kina, Vietnam og Laos.

I Vest-Europa lever imidlertid ikke resultatene opp til fjoråret. Her falt ølsalget til Carlsberg med 2,2 prosent, til 2.250 millioner liter i første halvår.

Norge trekkes fram som et marked hvor salget har gått spesielt tregt, noe som begrunnes med at været ikke kunne måle seg med fjorårets knallsommer. Dette gjelder også for flere andre europeiske land.

– Etter et solid første kvartal så vi svakhet i andre kvartal i Vest-Europa på grunn av høye sammenligningstall og dårlig vær i noen markeder, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Fjorårets sommer beskrives da også som nærmest optimal for Carlsberg. Da startet en lang periode med med varme og solskinn allerede i mai, noe som vanligvis får ølsalget til å øke. I tillegg startet fotball-VM i Russland i juni, noe som også får folk til å drikke mer øl.