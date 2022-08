Etter kjøpet eier Byggma rundt 12,7 prosent av de totale utestående aksjene i Norske Skog.

Onsdag kveld ble det kjent at storeier Oceanwood i Norske Skog vil selge aksjer i selskapet for over 785 millioner, ifølge Dagens Næringsliv.

Gitt aksjekursen til Norske Skog ved børsstenging onsdag, er aksjene verdt nær 513 millioner kroner.

(©NTB)