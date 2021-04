Bygger Norges største vertikale gård – skal produsere 350 tonn salat og urter i året

Selskapet Onna bygger i disse dager anlegget på 4000 kvadratmeter i Moss. Det skriver E24.

– Ambisjonen er å øke Norges lokale produksjon av grønnsaker og komme til bords med skikkelig friske og sunne salater, sier daglig leder Kristina Løfman til avisen.

Vertikalt landbruk betyr at man utnytter høyden, og ofte produserer i store reoler. Plantene blir ikke plantet i jord, og vokser ved bruk av kunstig lys og begrenset vannforbruk. Anleggene kan ofte være kraftkrevende på grunn av bruken av kunstig lys.

– Det norske salatmarkedet er veldig i vekst, og forbrukere er i økende grad på søken etter grønne og bærekraftige produkter. Med dette anlegget kan vi produsere 350 tonn salat i året, sier Løfman.

Vil koste mellom 15 og 45

Ifølge E24 blir 60 prosent av all salat i Norge importert. Planen er at anlegget skal være klart innen utgangen av året.

Løfmann opplyser at prislappen på et salathode fra Moss vil kunne koste mellom 15 og 45 kroner.

Krever fornybar energi

Nationen besøkte i 2019 Tugushan Alp i Urban Gartneren og samarbeidspartner Ivar Heggem. De fortalte at de brukte om lag fem prosent av det totale vannforbruket i konvensjonell dyrking.

Heggem påpekte at dette er en klimavennlig produksjon gitt at energiforbruket baserer seg på fornybar energi.

– I henhold til en studie gjennomført i Nederland har dyrkingsformen et mindre CO2-avtrykk, gitt at du bruker fornybar energi. Bruker du kull eller annen fossilt, blir dette en versting. Bruker du vannkraft, vindkraft eller solenergi kommer dette best ut av alle dyrkingsformer, sa Heggem til Nationen.