Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger

Kunden Phillip Williams sier han kjøpte den plantebaserte burgeren «Impossible Whopper» i en drive-through i Atlanta. Det ville han ikke gjort om han visste at tilberedningen av den kjøttfrie burgeren gjorde at den ble dekket av «kjøtt-biprodukt», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Søksmålet ble fremsatt ved en domstol i Miami. Williams krever erstatning for alle amerikanske kunder som har kjøpt en «Impossible Whopper». Han krever også at Burger King skal «avsløre» at den plantebaserte burgeren stekes på de samme grillene som tradisjonelle burgere.

Burger King har nektet å kommentere saken.

