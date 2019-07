Bruker kamelavføring som drivstoff

Det skriver svenske Landbrukets Affärstidning.

Det er i et statlig prosjekt er det etablert flere oppsamlingsstasjoner i landet. Her kan kamelbønder legge igjen kamelekskrementene. Avføringen blandes med kull før det brukes som brensel for en varmepanne på fabrikken.

Totalt brukes 50 tonn avføring om dagen.

– Vi har hørt fra våre eldre slektinger at de brukte kumøkk til oppvarming, men ingen hadde tenkt på kamelavføring, sier Mohamad Ahmad Ali Ibrahim, administrerende direktør for Gulf cement.

Målet med prosjektet er å forhindre at avføringen havner på deponi. En kamel produserer åtte kilogram avføring i løpet av en dag. Dette er vesentlig mer enn hva som brukes i dag. Det finnes omkring 9000 kameler i landet. Det tilsvarer omtrent 72.000 tonn avføring om dagen.