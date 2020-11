Forhandlingene går dermed nå til mekling hos Riksmekleren.

– Jeg hadde håpet at vi hadde kommet fram til en løsning gjennom forhandlingene, men det gikk ikke. Det var for stor avstand mellom partene, og vi trenger nå bistand fra Riksmekleren for å komme i havn, sier forhandlingsansvarlig Stein Hagala i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i en pressemelding.

Dato for meklingen er ikke fastsatt.

(©NTB)