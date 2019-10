Brimi: – Viktig å være til stede der råvarene blir produsert

«I alle år har jeg, Arne Brimi, vært stolt kunde av Nortura. Eieren er den Norske bonden. Mange av mine beste venner er stolte leverandører til Nortura.»

Slik starter Arne Brimi innlegget på Facebook. Han skryter videre av anlegget på Otta:

«Siden midt på 80-tallet har jeg vært mye involvert i slakteriet på Otta, da de som første i Norge startet med varmskjæring. Otta har støtt imponert meg, innovative, forståelsesfulle, og vært med på laget om å fornye samfunnet mot ei gastronomisk framtid, der vi kan synliggjøre fortrinnene vi har i Norge.»

25 mil til slakteriet

Til Nationen forteller han at han er redd mye av dette vil kunne forsvinne dersom slaktingen overføres til et større anlegg.

– Det vil kunne bli større fokus på kvantitet og ikke på kvalitet, sier Brimi.

Han mener også det er uheldig dersom bøndene ikke har et nærslakteri.

– Driver du en gård i Vågå blir alt mye fjernere dersom du må sende dyrene 25 mil til slakteriet.

– I ånden til dagens regjering

Han mener det er helt typisk at nedleggingsplanene dukker opp akkurat nå.

– Dette er i ånden til dagens regjering. Det er dårlig timing for Nortura med så mye sentralisering det er nå uansett.

«Jeg tror det er viktig å være til stede der råvarene våre blir produsert. Med fokus på dyrevelferd, bærekraft er jeg sikker på at den Norske bonden vil stå seg sterkere inn i framtida. Dette ved å vise mot til å ligge i framkant i samfunnsdebatten som vil rulle sterkt vidare framover. Derfor treng Nortura Ottaanlegget», skriver Brimi på Facebook.

Tro til Nortura

Til tross for å være redd for en nedleggelse på Otta forteller Brimi at han uansett vil fortsette å kjøpe produkter fra Nortura

– Norturas systemer er kjempegode uansett, sier han, og understreker:

– Jeg kan ikke sette meg inn i Norturas situasjon, men vil være med å bidra for at de skal forbli i Otta.

Brimi er opptatt av at det er snakk om mange arbeidsplasser på slakteriet

– Det er mange familier som vil bli berørt.