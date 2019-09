Brandtzæg skal lede distriktsnæringsutvalg

Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene, opplyser regjeringen.

– Brandtzæg er en dyktig og erfaren næringslivsleder. Vi er svært fornøyde med at han vil lede dette utvalget, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Annonse

Svein Richard Brandtzæg (61) har arbeidet store deler av sin yrkeskarriere i Norsk Hydro. De siste ti årene var han konsernsjef i selskapet, før han gikk av i 2019. Han er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i kjemi fra NTH og er i tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Brandtzæg er i dag styreleder ved NTNU og i Veidekke.

– Dette er problemstillinger jeg brenner for. Et velfungerende næringsliv er selve fundamentet for velferdssamfunnet og for levende distrikter, sier Brandtzæg.

Utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren.