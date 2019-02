Bondeeide Hoff tapte mot Strand Brænderi i spritkonflikt – må ut med 10 millioner i erstatning

I 2018 tok Strand potetforedleren for retten som følge av at en langvarig samarbeidsavtale ble sagt opp. Strand mener at oppsigelsen medførte at Strand ble presset ut av markedet for produksjon av norsk potetsprit.

Hovedspørsmålet i saken var derfor om oppsigelsen var i strid med konkurranseloven.

I en pressemelding skriver styreleder Axel Krogvig i Strand Brænderi:

«Strand har utført brenning av potetsprit siden 1843. I de senere år og fram til utgangen av 2017 var Strand den eneste gjenværende konkurrenten til Hoff. Arcus har tidligere kjøpt potetsprit direkte fra brenneriene og renset spriten selv. I 2007 tok Hoff over denne oppgaven og ble eneste leverandør til Arcus av norsk rektifisert (renset) potetsprit. Strand har siden 2007 vært avhengig av å levere sin potetsprit til Hoff for rektifisering og salg til Arcus. Denne handelen har vært regulert gjennom en forretningsavtale mellom partene.»

Tidligere denne uka fikk selskapet vite utfallet av dommen. Strand Brænderi fikk medhold. I korte trekk har retten kommet frem til at:

• Hoff dømmes til å betale erstatning til Strand Brænderi AS med 10.000.000 kroner.

• Hoff dømmes til å betale vederlag til Strand Brænderi AS med 262.045 kroner.

• Hoff dømmes til å betale sakskostnader for tingretten med 2.975.770 kroner.

– Prosessen har vært krevende for alle involverte parter, så dette er vi fornøyde med. Vi forventer at dette er en endelig avslutning på saken, sier Krogvig.

Daglig leder i Hoff, Ingeborg Flønes, sier til Nationen at de vil bruke dagene fremover til å sette seg inn i dommen. Hun har derfor ingen kommentarer ut over at de er skuffet og overrasket over avgjørelsen til Gjøvik tingrett.

Fakta Hoff SA Eies av cirka 500 andelseiere. Cirkra 160 ansatte. Omsatte i 2017 for 521 millioner kroner. Hovedkontoret ligger på Gjøvik og fabrikkene på Gjøvik, Klepp, Inderøya og Brumunddal.