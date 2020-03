Bollestad vil ikkje overstyre kva kjøt norsk sokkel serverer

Tidlegare i mars stilte stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) spørsmål til landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) om norsk kjøt på norsk sokkel. Bollestad svarte den gongen at «målet burde vera mest mogleg norsk mat på oljeplattformene».

No har Liadal stilt eit nytt spørsmål om situasjonen.

– Vil statsråden legge til rette for eit regelverk som sikrar at alle norske kjøtbedrifter kan konkurrere på like vilkår om leveransar av norsk kjøt til norsk sokkel, eller ser statsråden det som naturleg at enkeltbedrifter prioriterast framfor andre?

– Eg viser til mitt tidlegare svar om auka bruk av norsk kjøt på sokkelen. Mi vurdering er at det må vera opp til landbruket og matindustrien å sette seg saman med oljebransjen for å finne ei løysing om bruk av norsk kjøt på norsk sokkel, til det beste for oljearbeidarane, norsk matproduksjon og miljøet, svarar Bollestad.

Ho meiner at norske myndigheiter ikkje kan vera dei som peiker ut kva bedrifter som skal handle med operatørane på kontinentalsokkelen.

– Dette må vera opp til bransjen sjølv å bestemme. Ulike bedrifter kan ha ulike interesser og ulike føresetnader, svarar Bollestad.

– Ettersom oljeinstallasjonane på sokkelen alt i stor grad baserer forsyninga si av meierivarer og egg på norske produkt, meiner eg at det burde vera mogleg å oppnå ei målsetting om at mest mogleg av kjøtvarene også er produserte i Noreg, skriv statsråden vidare i svaret til Liadal.