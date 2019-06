Blir ny konsernsjef i Orkla

Terje Andersen blir sittende som konstituert konsernsjef fram til Semlitsch tiltrer senest 1. desember.

Annonse

– Å kunne lede Orkla inn i fremtiden er på mange måter en drøm som går i oppfyllelse, sier Semlitsch.

Den nye Orkla-sjefen har bakgrunn fra Elkjøp, Dixon Carphone, Rema Industrier, Plantasjen og Statoil Retail. 47-åringen kommer fra stillingen som konsernsjef i Elkjøp Nordic, som han har ledet i mer enn seks år. Det siste året har han i tillegg vært toppleder for morselskapet Dixons Carphones internasjonale virksomhet.

– Jeg er glad for at Jaan Ivar Semlitsch har takket ja til stillingen. Han har 24 års bred ledererfaring fra nordisk og internasjonal virksomhet, og han har vært toppsjef i en rekke bedrifter med stor suksess. Et samlet styre mener Semlitsch er rett person til å lede Orkla i tiden som kommer, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen.