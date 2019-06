Mattilsynet har gitt påbud om at biene må avlives og biegården saneres. De har også satt i gang et arbeid for å finne ut om smitten kan ha spredd seg.

Ifølge Mattilsynet er åpen yngleråte en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Sykdommen kan føre til tap av yngel og biesamfunn. Bakterien kan overleve i flere år på veggene i bikuben.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honning fra smittede bigårder.