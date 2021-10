Mandag vedtok styret i Nortura å samle skjæring av gris ved sitt anlegg i Tønsberg. Det kommer fram i en pressemelding tirsdag.

Det betyr at ansatte ved Norturas anlegg i Forus i Stavanger og Steinkjer vil gradvis bli trappet ned, og 147 årsverk vil bli berørt og miste jobben ved dagens anlegg.

Selskapet opplyser at de vil øke bemanningen med 70 årsverk ved Tønsberg-anlegget.

– Ingen kommer til å flytte

Nationen har tidligere skrevet at et såkalt omstillingsteam skal arbeide for å finne nytt arbeid for de ansatte som blir berørt av nedskjæringen i Steinkjer og Stavanger. Hovedtillitsvalgt ved Nortura Steinkjer hadde da liten tro på at folk vil flytte sørover for å bli med videre.

– Ingen kommer til å flytte til Tønsberg. Det har vært omstillinger i Nortura i 20 år, og erfaringene viser at det er få som blir med over på nye anlegg, sa hovedtillitsvalgt Ronny Aunan til Nationen.

Nortura har gitt uttrykk for at ansatte i Steinkjer og Stavanger vil bli prioritert når bemanningen skal økes i Tønsberg, og at de vil bistå de ansatte til å finne bolig i området.

– Vi gjør dette for at vi skal tilpasse oss en raskt økende konkurransesituasjon, samt å styrke bondens inntekter. Når det gjelder ansatte som blir berørt er dette en tung del av prosessen. Det er en tung avgjørelse både for de det gjelder og organisasjonen. Det er imidlertid viktig å påpeke at berørte ansatte ikke blir ikke sagt opp, men satt i omstilling. Erfaring viser at ni av ti personer som settes i omstilling i Nortura finner vi en ny jobb til. Det skal vi også få til i denne omgangen, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen til Nationen.

– Men kan en som jobber på skjærelinjen få jobb hvor som helst, og i relevant jobb?

– Alle som er interessert vil få tilbud om arbeid ved Nortura Tønsberg, men vi vil selvfølgelig først og fremst med å finne løsninger lokalt. Nortura har i tillegg beslektede produksjoner som pølseproduksjon, pakkelinjer og slaktelinjer, sier Panengstuen.

– Vil komme bonden til gode

Nortura skriver videre at den nye strukturen vil bedre lønnsomheten med 125 millioner årlig.

Nyheten om den endelige bekreftelsen til Nortura Forus og Nortura Steinkjers skjebne kommer samtidig med at selskapet legger fram resultat for andre tertial. Mer om det kan du lese her:

Den nye delen av anlegget i Tønsberg skal stå ferdig etter sommeren 2023.

– Investeringen er et grep for å utløse muligheter for automatisering og stordriftsgevinster i produksjonen. Tiltaket, som er en del av omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt, vil komme bonden til gode i form av bedre råvarepriser og kundene til gode i form av økt innovasjon og mer attraktive produkter, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Endringer industristrukturen

Konsernsjefen mener selskapet ser positive utslag av det de kaller «omstillingsprogram» av industristrukturen i Nortura.

– Det er positivt å se resultatene av vedtakene vi har tatt for å bygge fremtidens egg- og kjøttsamvirke. Det er også gledelig at effektiviteten er bedre enn forutsatt både på slakting og skjæring. Dette viser med tydelighet at beslutningene vi har tatt har vært de rette for samvirket Nortura, sier Panengstuen.