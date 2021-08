Barkbilleangrep i Canada bidro til kraftig økning i tømmerprisen

Sagtømmer av gran gikk for 540 kroner per kubikkmeter 2. kvartal 2021, en oppgang på 20 prosent. Sagtømmer av furu gikk for 539 kroner, en økning på 21,1 prosent.

På den annen side gikk prisene for massevirke ned for begge tresorter med henholdsvis 13,5 prosent og 10,5 prosent.

SSB skriver at det meste av prisøkningen på sagtømmer skjedde første halvår i år. Oppgangen skyldes at det har vært en betydelig etterspørsel etter trelast både i Norge og internasjonalt.

– I Nord-Amerika har tilgangen på tømmer vært for lav på grunn av økt byggeaktivitet og store barkbilleangrep i Canada. Dette har ført til økt import av trelast fra Europa, som igjen har ført til en betydelig prisøkning på trelast også i Norge, skriver SSB.

